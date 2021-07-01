Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 июля: 170 заболели, 4 скончались, 121 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 170 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 40 285 человек. Общее число умерших - 823, за минувшие сутки четверо скончались.

Вместе с этим еще 121 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 38 024 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1438 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6303 человек.