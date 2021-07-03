Сибирский культурный кластер в Кемерове могут открыть с опережением сроков

Кемерово стал одним из немногих городов, в которых по поручению Президента РФ строятся культурные кластеры. Фото:АПК.

Объекты строительства Сибирского культурного кластера, которые располагаются в Кемерове, могут сдать раньше. Кластер состоит из двух частей: культурно-образовательного комплекса в Ленинском районе, и музейно-театрального в Центральном районе на Искитимской набережной.

Директор филиала Сибирской высшей школы музыкального и театрального искусства Марина Межова рассказала, что строители могут закончить работы уже в июле, а не в ноябре 2022 года. Но если так не получится, школа получит лицензию и начнет образовательный процесс на других площадках, чтобы не терять год.

«Образовательная часть кластера начнет работу уже в новом учебном году, сейчас он готов уже на 80%. В результате совместно с Кемеровским государственным институтом культуры это будет настоящий студенческий городок в молодом и растущем Ленинском районе областной столицы. Современная инфраструктура поможет сделать образование более качественным и станет важным фактором для ребят при выборе вузов», — сообщил Сергей Цивилев.

Фото:АПК.

Отметим, что Кемерово стал одним из немногих городов, в которых по поручению Президента РФ строятся культурные кластеры.

В Сибирский кластер искусств войдут филиалы Государственного Русского музея, Театра оперы и балета (филиал Государственного академического Мариинского театра), Высшей школы музыкального и театрального искусства (Сибирский кампус Российского государственного института сценических искусств, Школа креативных индустрий), Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского «Сибирский». Также Кузбасский центр искусств и фондохранилище с реставрационным центром. Добавим, что некоторые из образовательных филиалов уже работают на базе других учреждений.

Фото:АПК.

При строительстве кластера благоустроят 25 гектаров территории в Ленинском районе: здания КемГИК, КемГМУ, КемГУ, детского сада, 13 жилых домов, дворы и дороги. А рядом с медуниверситетом создадут новый сквер.

«Сибирский кластер искусств станет драйвером и сформирует новый имидж Кузбасса как региона с развитой культурной составляющей. Реализация проекта обеспечит привлекательность области и повысит доступность мировых шедевров, культурных ценностей не только для кузбассовцев, но и всех сибиряков», — сообщила министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

Кроме того, Марина Евса надеется, что залы будущего Сибирского кластера искусств будут заполнены.