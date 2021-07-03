Им говорили «Спасибо!»: четыре истории о том, как сотрудники ГИБДД спасали жизни кузбассовцев

Благодаря своевременной помощи инспекторов ДПС все жильцы дома остались живы. Фото: УГИБДД Кузбасса.

3 июля Госавтоинспекция МВД России отмечает 85-летие со дня создания службы. В Кузбассе же она появилась только в 1943 году, через два с половиной месяца после образования Кемеровской области. И самой главной задачей инспекторов ДПС на протяжении всех этих лет было и остается обеспечение безопасности дорожного движения и сохранение жизни и здоровья людей. И не только на дороге. Специально к празднику «Комсомолка» собрала самые яркие истории спасения кузбассовцев сотрудниками ГИБДД.

«Людей вывели, пожар потушен»

Для новокузнецких инспекторов ГИБДД лейтенантов полиции Вадима Гавриша и Максима Нурдинова обычная ночная смена в июне 2020 года превратилась в экстремальную после получения сигнала из дежурной части о пожаре в пятиэтажке на улице Климасенко. Они первыми оказались на месте происшествия и увидели, что пламя вовсю полыхает в квартире на третьем этаже, а весь подъезд «хрущевки» в дыму. На часах 4.00, и на улице ни души: все жители крепко спали в своих квартирах. И могли уже не проснуться, задохнувшись продуктами горения. Поэтому полицейские, обходя этаж за этажом, начали стучать в квартиры и будить людей. Они помогли эвакуироваться 40 жильцам, в том числе маленьким детям, которых выносили, укутывая им голову в полотенце. Вынесли они и владельца загоревшейся квартиры. Мужчина успел открыть входную дверь, но упал без сознания. Благодаря полицейским никто из жильцов дома не пострадал. Многие из спасенных новокузнечан после эвакуации подходили к автоинспекторам и просто говорили: «Спасибо!»

- Людей вывели, пожар потушен, следственно-оперативная группа на месте, наша помощь здесь больше не нужна, - так доложили в дежурную часть инспекторы после завершения спасательной операции.

Едва не стали акушерами

Капитан полиции Виталий Волков и старший лейтенант полиции Александр Приходько, сотрудники отдельного батальона ДПС, несли службу на въезде в город Кемерово, когда к патрульному автомобилю подбежал взволнованный мужчина и попросил о помощи. По медицинским показаниям жительнице города Полысаево было рекомендовано рожать в областном перинатальном центре, куда в спешке и отправились супруги, когда у женщины начались схватки. Однако глава семейства плохо ориентировался в областном центре, поэтому сразу же обратился к полицейским, которых увидел на въезде в город.

Роды у женщины в машине уже начались. К счастью, до перинатального центра от въезда со стороны Ленинска-Кузнецкого рукой подать. Поэтому полицейские, не теряя времени, включив мигалку и сирену, сопроводили кузбассовцев до роддома. Пока они были в пути, дежурный офицер полиции предупредил медиков об экстренной ситуации. Уже через несколько минут роженицу передали врачам перинатального центра, где вскоре благополучно и появился на свет мальчик весом 4200 граммов.

Виталий Волков и Алексей Приходько пришли на выписку мамы с ребенком и поздравили новоиспеченных родителей с рождением сына. Фото: УГИБДД Кузбасса.

Вытащил из утонувшего трактора

Во время весеннего половодья 75-летний житель Яи Виктор Степанов помогал местному егерю спасать зайцев. И в один из вечеров, когда он в очередной раз приехал на берег реки, тот неожиданно обвалился в воду, увлекая за собой и трактор с человеком. Тяжелая техника вместе с трактористом вмиг скрылась под водой. В это самое время случайным свидетелем ЧП стал молодой инспектор ГИБДД Александр Беленков. После работы лейтенант решил съездить на речку, полюбоваться весенним разливом. А на месте увидел тракториста, ушедшего под воду. Александр, долго не раздумывая, прямо в одежде нырнул в ледяную воду. Кабину трактора он нащупал быстро, но вот открыть дверь ему никак не удавалось. Понимая, что времени на спасение в обрез, ногами вышиб лобовое стекло, ухватился за обмякшее тело тракториста и с трудом - тот зацепился курткой за руль - поднял наверх.

На лодке Виктора Степанова довезли до берега, где сделали искусственное дыхание: тракторист вначале захрипел, потом вздохнул и открыл глаза. Александр говорит, что все случившееся сейчас вспоминает как сон.

- Я готов был заплакать от счастья, что спас человека! - рассказывает он.

После этого случая Александр Беленков и Виктор Степанов стали закадычными друзьями, несмотря на разницу в возрасте. И эта крепкая мужская дружба продолжалась до самой смерти Виктора Степанова в октябре 2020 года.

После случая на реке Виктор Степанов и Александр Беленков стали друзьями. Фото: Евгений НЕМЫКИН.

Не дали захлебнуться

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Беловский» поступило несколько сообщений о том, что на перекрестке улиц Юбилейной и Ленина на пешеходном переходе лежит мужчина. К месту происшествия был направлен ближайший экипаж ГИБДД. Также сообщение было передано диспетчеру скорой медицинской помощи.

До приезда сотрудников полиции никто из мимо проезжавших автомобилистов или прохожих не помог мужчине, у которого произошел приступ эпилепсии, и он потерял сознание. Прибывшие на место инспекторы ДПС лейтенант полиции Андрей Солдаткин и лейтенант полиции Станислав Гладких оказали горожанину первую доврачебную помощь до прибытия медиков, которые привели мужчину в чувства. Сотрудники скорой помощи отметили, что благодаря действиям полицейских удалось избежать негативных последствий для здоровья беловчанина.