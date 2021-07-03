Школу-сад №235 в Новокузнецке капитально отремонтируют в течение полугода

Фото: страница Сергея Цивилева в соцсети «ВКонтакте»

Объект, ставший знаменитым после прошедшей в последний день июня прямой линии президента РФ, по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева оперативно посетили несколько высокопоставленных лиц, в том числе министр министр образования региона Софья Балакирева. У нее состоялось несколько встреч с педагогами и родителями, на которых обсудили судьбу детского учреждения.

Напомним, что на прямую линию президента России Владимира Путина дозвонилась новокузнечанка Елена Калинина и рассказала, что в здании школы-детского сада, куда ходит ее внук, сильно протекает крыша. Как выяснилось в ходе последовавшего по горячим следам разбирательства, горожанка не всю информацию, скажем так, донесла до первого лица государства.

В частности, оказалось, что кровлю уже планово ремонтируют с июня.

По итогам доклада министра образования, губернатор решил, что здание будет отремонтировано полностью на средства регионального бюджета.

- Поставил задачу завершить капитальный ремонт не позднее, чем через полгода. Для этого за три недели нам нужно сформировать закупочную заявку на материалы и оборудование, подготовить проект, - рассказал Сергей Цивилев на своих страницах в социальных сетях.

На время ремонта воспитанники детсада и педагоги будут распределены по учреждениям, в которые будет ближе всего водить малышей, с учетом того, что некоторые ребятишки имеют задержки в развитии. Вопрос со школьниками, по сообщению губернатора, будет решен в ближайшее время, но при этом классы разбивать не будут.

Прояснился и еще один горячий момент в этой истории. Звонившая президенту новокузнечанка сообщила волонтерам, принимавшим звонки, что ей звонили и оказывали на нее давление, в частности, намекнули на то, что могут забрать опекаемого ребенка из семьи. Кто - она не назвала. Путин распорядился наказать тех, кто угрожал женщине. Губернатору Кемеровской области поручил разобраться и доложить об этой истории.

Из администрации Новокузнецка даже была оперативно в тот же день уволена чиновница, курировавшая органы опеки - правда, власти не подтверждали, что факт увольнения связан с разразившимся скандалом.

По данному заявлению Елены Калининой также была проведена оперативная проверка. Так вот, выяснилось, что звонок из администрации был, но никто, как сообщила Софья Балакирева, пенсионерке не угрожал. Это же утверждает и глава Новокузнецка Сергей Кузнецов…

Окончательную точку в этом вопросе поставят правоохранительные органы, которые сейчас ведут свои проверки.