Сибирский государственный индустриальный университет и ПАО Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве

В целях реализации совместных проектов образовательного, научного, профориентационного, просветительского и информационного характера. Фото: ПАО Сбербанк.

Ректор СибГИУ Алексей Юрьев и управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Андрей Беднарский подписали соглашение о сотрудничестве, где зафиксировали взаимодействие сторон в целях реализации совместных проектов образовательного, научного, профориентационного, просветительского и информационного характера. Совместная работа уже началась: этой весной ПАО Сбербанк в целях повышения безопасности обучающихся установил рамки и турникеты типа «СКУД» на всех входах в университет.

Предполагаются и другие направления сотрудничества: продвижение новых компетенций для студентов и обучающихся профильных направлений, расширение возможностей трудоустройства выпускников СибГИУ в ПАО Сбербанк, развитие их практической деятельности в профессиональных сферах; организация совместных стимулирующих мероприятий для поддержки профессорско-преподавательского состава и студентов СибГИУ; развитие научно-исследовательской деятельности, цифровой и материально-технической инфраструктуры университета.

—Сибирский государственный индустриальный университет один из ведущих вузов Кузбасса, крупнейший вуз юга региона. В СибГИУ обучается почти 7000 студентов. Сегодня мы подписали с СибГИУ соглашение. Сбер, как крупный работодатель, заинтересован в высокой профессиональной подготовке выпускников. Важнейшей задачей является создание среды, в которой учащиеся будут получать качественное образование в высокотехнологичном окружении, — прокомментировал управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Андрей Беднарский.

— Мы подписали соглашение, благодаря которому открываются перспективы укрепления материально-технической базы университета, расширения возможностей обучающихся, в конечном итоге, мы приобрели еще одного заинтересованного партнера, с которым у нас будут конструктивные и взаимовыгодные отношения, — сообщил ректор СибГИУ Алексей Юрьев.

Из ближайших инициатив Сбера, в рамках соглашения, осуществление образовательной программы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и аспирантов по развитию цифровых навыков «Летняя цифровая школа». Обучение абсолютно бесплатно для СибГИУ.

Партнерский материал.

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