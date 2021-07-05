Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 июля: 172 заболели, 6 скончались, 128 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 172 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 40 962 человек. Общее число умерших - 844, за минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 128 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 38 506 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1612 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8406 человек.