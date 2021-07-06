Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2021 7:36

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 июля: 170 заболели, 4 скончались, 131 выздоровел

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 июля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 июля.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 170 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 41 132 человек. Общее число умерших - 848, за минувшие сутки четверо скончались.

Вместе с этим еще 131 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 38 637 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1647 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8686 человек.

Яндекс-статистика.

Яндекс-статистика.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости