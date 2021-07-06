Медики ожидают пик обращений заболевших кузбассовцев

В регионе созданы дополнительные выездные бригады, чтобы разгрузить медиков скорой помощи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заместитель председателя Правительства Кузбасса Алексей Цигельник на аппаратном совещании, прошедшем в администрации правительства Кузбасса, заявил, что ситуация в регионе с коронавирусом остается тяжелой: хотя число заболевших и держится примерно на одном уровне (около 170 человек за сутки), но этот уровень остается высоким. По состоянию на утро 5 июля 2 496 человек получают лечение в стационарах, 137 из них – под аппаратами ИВЛ, 1804 – получают кислородную поддержку.

Поэтому сейчас во всех муниципалитетах Кемеровской области на базе медицинских организаций созданы отделения для пациентов с внебольничными пневмониями и коронавирусом. По словам заместителя министра здравоохранения Кузбасса Юлии Брежневой, в настоящее время развернуты уже 3300 коек для таких пациентов. Конечный фонд мониторится два раза в день и увеличивается пропорционально количеству заболевших, чтобы в наличии всегда оставалось 20% свободных коек для экстренных ситуаций.

– Мы ожидаем пик обращений кузбассовцев в поликлиники и скорую медицинскую помощь. В связи с этим мы вывели новые бригады, которые сформированы на базе наших амбулаторных поликлинических подразделений – и они будут обслуживать неотложные вызовы. Тем самым они разгрузят станции скорой медицинской помощи и дадут возможность работникам скорой сократить время доезда и оказания экстренных вызовов, – отметила заместитель министра.

Кроме того, существенную помощь медкам скорой помощи оказывают в поликлиниках. Напомним, они принимают пациентов с подозрением на коронавирус с 5:00 до 23:00.

Также на совещании обсудили и темпы вакцинации в Кузбассе. На прошлой неделе регион ставил рекорд за рекордом: ежедневно за прививкой обращались тысячи жителей области. В итоге регион вышел на третье место в России по темпам вакцинации. На сегодняшний день 466760 кузбассовцев поставили первую прививку от коронавируса, из них 90602 – только за последнюю неделю.

- Мы делаем все возможное, чтобы регион был обеспечен вакциной против коронавируса в полном объеме. В воскресенье в Кузбасс поступило 46 950 доз. Сейчас из Москвы к нам едет рефрижератор, в котором еще 74 400 доз вакцины. За прошлую неделю более 90 тысяч кузбассовцев привились от смертельно опасной инфекции, сейчас по темпам вакцинации Кузбасс на третьем месте в России. И нам нельзя останавливаться, только коллективный иммунитет позволит противостоять распространению опасного штамма «дельта», который в три раза превышает предыдущие штаммы по скорости инкубационного периода, тяжело переносится и поражает даже молодежь. Пока у нас в регионе не зарегистрировано ни одного случая «дельты», нужно успеть защититься прививкой, – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.