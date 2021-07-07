Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 июля: 173 заболели, 5 скончались, 123 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 173 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 41 305 человек. Общее число умерших - 853, за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 123 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 38 760 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1692 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8747 человек.