В Кемерове авиашоу «Стрижей» продлится сорок минут

Мастерство асов оценят жители девяти городов Кузбасса. Фото: Instagram/agvp_strizhy.

Над Кузбассом состоится полет «Стрижей» в честь 300-летия региона. Появился график воздушного показа над городами региона. В программе полеты в составе шести экипажей с различными групповыми перестроениями, парный и одиночный пилотаж. Мастерство асов оценят жители девяти городов - Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Белова, Киселевска, Прокопьевска, Новокузнецка, Мысков, Междуреченска и Юрги.

Авиашоу стартует 10 июля в 12.00 с аэропорта Кемерова. После этого авиационная группа высшего пилотажа пронесется над всем регионом. Далее «Стрижи» пролетят над Ленинском-Кузнецким в 12.10 на площади торжеств имени В.П. Мазикина. После над центральной площадью Белова в 12.14. В Киселевске жители увидят авиашоу в 12.20 на площади торжеств. В Прокопьевске пронесутся над проспектом Строителей в 12.21. В Новокузнецке на площади общественных мероприятий состоится воздушный показ с 12.25 до 12.30. В Мысках на площади общественных мероприятий в 12.35. В Междуреченске над Весенней площадью в 12.37. В Кемерове демонстрационный полет над городом будет с 17.00 до 17.40. Авиационное шоу можно посмотреть на набережной Томи в центре города, на смотровой площадки возле ТЦ «Лапландия», на площадки возле надписи «Кузбасс» на противоположной стороне реки.

Губернатор Кузбасса отметил, что изначально в плане не было пролета над Юргой, но это родной город командира группы Дениса Кузнецова, поэтому маршрут скорректировали. Кроме того, командир «Стрижей» сможет таким способом лично поздравить земляков.

Ранее сообщалось, что авиационная группа уже вылетела в областной центр Кузбасса по маршруту Кубинка - Кемерово, а промежуточную посадку сделают в Челябинске.