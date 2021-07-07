Большой фестиваль джаза, спектакль от «Табакерки» и пешеходная экскурсия: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Девять с половиной часов джазовой музыки ждут новокузнечан под открытым небом. Фото: Московский джазовый оркестр.

Ударим джазом по заразе!

Встречаемся на международном музыкальном фестивале под открытым небом.

Девять с половиной часов джазовой музыки ждут новокузнечан в эти выходные. И все под открытым небом. На территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость» состоится второй международный фестиваль «КуZня ДжаZZ». Грандиозный концерт с участием именитых музыкантов должен был пройти еще в августе 2020 года, но из-за пандемии его отменили и вот в рамках празднования 300-летия Кузбасса долгожданный open air все же будет проведен.

Международные джазовые фестивали давно стали визитной карточкой Новокузнецка музыкального, благодаря своему масштабу и интересной программе. И «Куzня ДжаZZ» не станет исключением. В течение всего фестиваля публика сможет познакомиться со всеми самыми интересными направлениями современного джазового искусства, приятно провести время, окунуться в море живой музыки под открытым небом и получить только позитивные эмоции. В концерте примут участие более 65 участников, в том числе на нем можно будет услышать уже полюбившийся жителям города «Новый кузнецкий биг-бэнд», джаз-бас-театр Алекса Ростоцкого Art Splash, квартет Антона Чекурова, квинтет Вадима Эйленкрига, «Александр Довгополый Project», Backstage Band, а также певца, пианиста и импровизатора Олега Аккуратова, известного российского джазового музыканта Игоря Бутмана с его «Московским джазовым оркестром» и уникальную австралийскую певицу Fantine, композиции которой уже не единожды оказывались на верхних строчках главного музыкального чарта мира Billboard Hot 100.

Море музыки под открытым небом, незабываемые эмоции, хорошая компания ценителей современного джазового искусства - все это будет на фестивале. Не пропустите одно из знаковых событий года!

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1

10 июля, начало в 15.00

Вход свободный

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Спектакль «Кукла для невесты». Фото: театр Олега Табакова.

«Мыльная опера» по-деревенски

Смотрим спектакль в исполнении актеров «Табакерки».

На сцене Новокузнецкого драматического театра состоятся гастроли Московского театра Олега Табакова, который представит зрителям спектакль «Кукла для невесты» по пьесе Александра Коровкина. В постановке задействован великолепный актерский ансамбль: Кристина Бабушкина, Раиса Рязанова, Сергей Угрюмов, Владимир Краснов, Александр Фисенко. Гастроли «Табакерки» пройдут в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

«Деревенские страдания» - таков подзаголовок этой фарсовой комедии о брачном аферисте, проникнувшем в отнюдь не идиллический мир отечественной деревни.

В веселой комедии современного отечественного драматурга нашлось место и для сантиментов, и для детектива, и для социальной сатиры. Главной же темой, затронутой в пьесе, является распахнутость души русского человека, готового без оглядки довериться первому встречному.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

13 июля, начало в 19.00

Цена билетов: от 800 до 2300 рублей

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Горожан приглашают в пешее путешествие по старому центру Новокузнецка. Фото: Алексей Завора.

Пешком по Новокузнецку

Идем на пешеходную экскурсию знакомиться с родным городом.

Новокузнецкий краеведческий музей предлагает горожанам окунуться в мир краеведения и для начала познакомиться с родным городом. Специально для этой цели сотрудники музея разработали целый ряд пешеходных экскурсий, каждая из которых - настоящее увлекательное путешествие в историю одной или сразу нескольких улиц южной столицы Кузбасса.

Так 7 июля, горожан приглашают в пешее путешествие по старому центру Новокузнецка - улице Кирова, проспекту Металлургов, проспекту Пионерскому, улице Хитарова и улице Энтузиастов.

А 8 июля состоится экскурсия по проспекту Курако. В программе экскурсии - рассказ о прошлом и настоящем проспекта: о формировании когда-то Школьной улицы, проводимых там колхозных ярмарках, планировавшемся к строительству кинотеатре на 1000 мест и первых чехословацких трамвайных вагонах, появившихся на улицах города, а также еще о многом другом. Длительность экскурсии составляет полтора часа и состоится она в любую погоду.

Обратите внимание: участие возможно только по предварительной записи.

Новокузнецкий краеведческий музей

пр. Пионерский, 24, т.: (384-3) 74-18-04

7 и 8 июля, начало в 19.00

Цена билетов: 7 июля - бесплатно, 8 июля - 200 рублей

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Традиционная летняя выставка авторской куклы. Фото: арт-галерея «2 Суворова».

Куклы - уникальные и удивительные

Любуемся трогательным, обаятельным и живым миром авторских игрушек.

На традиционную летнюю выставку авторской куклы новокузнечан приглашает арт-галерея «2 Суворова». На выставке представлены работы лучших новосибирских и новокузнецких кукольниц. Куклы выполнены в разнообразных материалах и техниках и каждая из них - неповторима и оригинальна. Это не просто игрушки, а настоящие творения мастеров, которые имеют свой собственный детально продуманный образ и уникальный характер. На этой выставке можно долго рассматривать не только кукол, но и их наряды ручной работы, кропотливо выполненные из текстиля, парчи, кружева, тесьмы.

Арт-галерея «2 Суворова»

ул. Суворова, 2, т.: +7-923-626-6551

Время работы: понедельник - пятница, с 11.00 до 19.00

Вход свободный