В Кузбассе стартовала приемная кампания

В этом году правила приемной кампании изменились: в вузах будет всего одна волна поступления. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вузы и ссузы Кузбасса начали принимать документы у абитуриентов. В этом году поступить на бакалавриат и в магистратуру головных вузов и их филиалов (всего 16) смогут более семи тысяч человек. Из них только в КемГУ с его подразделениями в Белове и Прокопьевске более 3000, в СибГИУ - почти 1500 , в КузГТУ и медуниверситет - около 1000 человек, и более 400 человек - в КемГИК.

А в средние специальные учебные учреждения - техникумы и колледжи, которых в Кузбассе насчитывается 68, готовы принять почти в два с половиной раза больше вчерашних школьников - около 17 тысяч человек.

Пока приемная кампания в вузы области проходит не очень активно: многие выпускники еще не получили результаты ЕГЭ, да и аттестаты им выдадут только на выпускном завтра, 26 июня. Но подать документы ребята успеют: их прием заканчивается только 29 июля.

Есть у этой приемной кампании своя особенность: в этом году будет всего одна волна поступления. То есть раньше вузы обязаны были зачислять абитуриентов, поступающих по ЕГЭ, в две волны. Сперва принимали абитуриентов с наилучшими оценками, затем, если оставались свободные места, брали тех, кто преодолел вступительный балл. Это давало поступающим две попытки и возможность качественно оценивать свои шансы. Но в прошлом году Минобрнауки установило новый порядок, и по нему возможно поступить только на основном этапе. Абитуриентам стоит очень внимательно отнестись к выбору вуза.

Подать документы можно тремя способами: лично принести в образовательную организацию, отправить по почте заказным письмом или воспользоваться онлайн-приемными на сайтах учреждений. Однако прежде стоит ознакомиться с нюансами приемной кампании на сайте учебного учреждения. Например, в Кемеровском государственном университете культуры и искусств из-за ухудшения эпидемиологической обстановки приемная кампания будет полностью проводиться дистанционно, от подачи заявлений до вступительных экзаменов.

МЕЖДУ ТЕМ

58 выпускников сдали ЕГЭ на 100 балов

Министерство образования Кузбасса сообщает, что в этом году в Кузбассе 58 учеников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Так высшую оценку по русскому языку получили 25 человек из 10185 выпускников. Еще 24 человека получили 100 баллов по литературе, 5 - по химии и 4 - по географии. Кроме того, 159 выпускников написали ЕГЭ по литературе и географии на высокий результат - 80-99 баллов, по русскому языку - такое же количество баллов набрали 2884 одиннадцатиклассника. Результаты остальных экзаменов пока не оглашены.

Также по итогам Государственного выпускного экзамена по русскому языку 66 человек получили высшую оценку «5», по математике - 31 человек. На оценку «4» ГВЭ по математике написал 261 участник, по русскому - 259 человек. Основной период ГИА проходит до 2 июля.