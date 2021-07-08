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Общество8 июля 2021 1:00

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 июля: 176 заболели, 6 скончались, 151 выздоровел

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 июля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 июля.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 176 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 41 481 человек. Общее число умерших - 859, за минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 151 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 38 911 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1711 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8789 человек.

Яндекс-статистика.

Яндекс-статистика.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости