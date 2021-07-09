Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 июля: 180 заболели, 5 скончались, 160 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 июля.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.
За минувшие сутки сразу 180 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 41 661 человек. Общее число умерших - 864, за минувшие сутки пятеро скончались.
Вместе с этим еще 160 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 39 071 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1726 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8648 человек.
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