Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 июля: 180 заболели, 5 скончались, 160 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 180 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 41 661 человек. Общее число умерших - 864, за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 160 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 39 071 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1726 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8648 человек.