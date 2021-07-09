Погода на выходные в Кузбассе: 10 июля будет сухо и солнечно

По словам синоптиков, в субботу , 10 июля, нас ждет ясный, солнечный день. Фото: Евгения ГУСЕВА

Какой будет погода в субботу, 10 июля, интересует многих кузбассовцев. Ведь мокнуть под дождем не хочется, а пропустить обидно: все-таки 300-летие Кузбасса событие не рядовое и интересных мероприятий запланировано много. Один только полет «Стрижей» чего стоит! Но показательные выступления пройдут только в случае малой облачности.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра успокаивают: погода в день массовых гуляний будет как на заказ! Если еще в пятницу, 9 июля, по северу области возможны кратковременные дожди и грозы, то уже 10 июля никаких – даже кратковременных осадков не предвидится ! При этом температура воздуха будет летней, то есть очень теплой, но не аномальной жаркой: от +22 до +27 градусов 9 июля, до + 24…+29 градусов 10 июля. При этом ветерок будет легким - 2-7 метров секунду и юго-восточным. Такая же погода сохранится и в последующие дни - 11 и 12 июля, хотя вероятность дождей заметно повысится. Ночные температуры также будут повышаться: если в субботнюю ночь столбики термометров еще покажут +8…+13 градусов, то каждая последующая окажется на два градуса теплее предыдущей.

Одним словом, природа тоже делает подарок жителям Кузбасса на его 300-летие.