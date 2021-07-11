Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 июля: 195 заболели, 6 скончались, 168 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 195 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 42 045 человек. Общее число умерших - 874, за минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 168 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 39 402 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1769 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 305 человек.