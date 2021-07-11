Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июля 2021 8:18

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 июля: 195 заболели, 6 скончались, 168 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 июля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 июля.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 195 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 42 045 человек. Общее число умерших - 874, за минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 168 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 39 402 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1769 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 305 человек.

Яндекс-статистика.

Яндекс-статистика.

Интересное