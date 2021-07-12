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Общество12 июля 2021 7:27

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 июля: 201 заболели, 5 скончались, 171 выздоровел

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 июля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 июля.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 201 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 42 246 человек. Общее число умерших - 879, за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 171 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 39 573 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1794 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 488 человек.

Яндекс-статистика.

Яндекс-статистика.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости