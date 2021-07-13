Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 июля: 205 заболели, 4 скончались, 184 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 205 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 42 451 человек. Общее число умерших - 883, за минувшие сутки четверо скончались.

Вместе с этим еще 184 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 39 757 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1811 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 386 человек.