Фееричный праздник от «Сибантрацита» в Мысках

Мы хотели, чтобы в этот день мысковчане радовались, поэтому решили подарить концерт столичной группы. Фото:«Сибантрацит».

Поразили масштабами

Кузбасса начал готовиться к 300-летнему юбилею еще 1000 дней назад. Чуть меньше чем за три года в регионе сделали многое: построили школы, отремонтировали дороги, открыли новые производства, благоустроили общественные пространства. И, конечно, местные власти не поскупились на торжественные мероприятия в честь юбилея. В Кемерове и Новокузнецке кроме начинающих артистов выступили группы «Фабрика» и «Дискотека Авария», а также Диана Арбенина. В других городах Кузбасса на сцену вышли малоизвестные коллективы. А вот Мыскам повезло! Там прошел концерт популярной московской группы «Город 312». Все расходы на организацию выступления взял на себя «Разрез Кийзасский», который входит в Группу «Сибантрацит». По словам генерального директора ООО УК «Сибантрацит Мыски» Руслана Минибаева, компания не могла обойти стороной такую важную для Кузбасса дату, поэтому подарила горожанам праздник.

Посмотреть на выступление артистов пришло более 5000 тысяч человек. Фото:«Сибантрацит».

– Большинство наших работников живут в Мысках, многие из них здесь родились и любят свою маленькую Родину. Я и сам коренной кузбассовец, поэтому 300-летие региона для всего трудового коллектива «Разреза Кийзасского» - большой праздник. Мы хотели, чтобы в этот день мысковчане радовались, поэтому решили подарить концерт столичной группы. «Город 312» откликнулись на нашу просьбу приехать и подарили свое выступление, – говорит Руслан Минибаев.

Посмотреть на выступление артистов пришло более 5000 тысяч человек. Причем это не только мысковчане, но и жители соседних Новокузнецка и Междуреченска.

Ваше главное богатство – люди!

Группа «Город 312» было образована в 2001 году. У музыкантов тоже в этом году юбилей – осенью они отметят 20 лет с начала творческой деятельности. За эти долгие годы вышло немало хитов. Люди разных возрастов до сих пор напевают мотив таких песен, как «Останусь», «Обернись», «Вне зоны доступа», «Девочка, которая хотела счастья». Солистка Ая 10 июля вместе с музыкантами прилетела в Мыски. В Кузбассе исполнительница с командой уже была, а вот в Мысках впервые.

Солистка Ая. Фото:«Сибантрацит».

–Прежде всего, хочу сказать, что вам очень повезло! Вы живете в прекрасном регионе с невероятной природой и очень мягким климатом. Например, в Москве последние дни стоит невыносимая жара, у вас такого нет: дышится легко, комфортно гулять по улице. А еще нам очень понравились люди – добрые, открытые, радушные, гостеприимные, всегда готовы прийти на помощь. Спасибо организаторам за то, что позвали именно нас разделить с нами ваш праздник, – отмечает Ая.

Самый лучший подарок городу

Праздничные мероприятия на главной площади Мысков 10 июля начались в 18.00. Яркая сцена, оформленная в фирменных цветах «Сибантрацита», привлекла внимание горожан еще задолго до концерта группы «Город 312». А уже в 8 часов вечера на сцену вышли местные творческие коллективы и исполнители. Ровно в 22.00 бурными овациями мысковчане и гости города встретили хэдлайнеров праздника – «Город 312».

«Город 312». Фото:«Сибантрацит».

Что не песня – хит, поэтому вокалистка давала возможность спеть любимые песни вместе с ней. Жители с первых нот узнавали давно полюбившиеся песни. Не обошлось и без сюрпризов: «Город 312» представил аудитории несколько новых песен, которые будут в новом альбоме. Пластинка только готовится к выпуску.

Зрители были в восторге от концерта и поделились своими впечатлениями от мероприятия.

–Самый главный подарок для города и региона – это, чтобы Кузбасс и Мыски развивались и дальше, молодежь оставалась здесь, реализовывала себя. И, конечно, такие масштабные праздники, как сегодня тоже нужны! Ведь кузбассовцы народ веселый! Сегодня мы отлично отдохнули! Напелись, натанцевались! «Сибантрацит», спасибо! – рассказал Михаил Попов.

Салют. Фото:«Сибантрацит».

Концерт группы «Город 312» длился ровно час, а сразу после фееричного выступление был запущен салют. Люди долго не уходили с площади, ведь для многих праздник 300-летия Кузбасса стал настоящим символом чего-то нового и настоящего.