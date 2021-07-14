Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 июля: 196 заболели, 4 скончались, 183 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 196 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 42 647 человек. Общее число умерших - 887, за минувшие сутки четверо скончались.

Вместе с этим еще 183 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 39 940 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1820 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 793 человек.