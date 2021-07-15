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Общество15 июля 2021 7:48

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 июля: 199 заболели,5 скончались, 181 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 июля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 июля.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 199 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 42 846 человек. Общее число умерших - 892, за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 181 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 40 121 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1833 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 008 человек.

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