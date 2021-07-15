Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 июля: 199 заболели,5 скончались, 181 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 199 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 42 846 человек. Общее число умерших - 892, за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 181 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 40 121 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1833 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 008 человек.