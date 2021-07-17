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Общество17 июля 2021 8:51

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 июля: 203 заболели, 4 скончались, 177 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 июля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 июля.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 203 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 43 247 человек. Общее число умерших - 902 за минувшие сутки четверо скончались.

Вместе с этим еще 177 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 40 481 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1864 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 12 228 человек.

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