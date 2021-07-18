В Кузбассе расширился список сфер для обязательной вакцинации от коронавируса

Новое постановление расширяет список сфер, для сотрудников которых вакцинация от коронавируса становится обязательной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный государственный санитарный врач по Кузбассу Евгений Окс подписал 17 июля поправки к постановлению об обязательной вакцинации отдельных групп сотрудников. Документ опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. Новое постановление расширяет список сфер, для сотрудников которых вакцинация от коронавируса становится обязательной. Также установлены сроки вакцинации для данных категорий работников.

Напомним, ранее обязательно поставить вакцину должны были не менее 60% сотрудников образования, медицины, социального обслуживания и МФЦ. В новых поправках отмечено, что в данный список теперь входят организации: транспорта общего пользования, такси; энергетики; государственных контрольных органах и пунктах пропуска через границу РФ; государственных и муниципальных органах власти; в сфере предоставления услуг: торговли, общественного питания, салонах красоты, косметических, парикмахерских, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах; в организациях, чьи работники осуществляют деятельность вахтовым методом; в организациях, осуществляющих волонтерскую деятельность; в правоохранительных органах.

Отметим, что привиться должны не менее 60% от общей численности сотрудников. Первый компонент нужно поставить до 19 августа, а второй до 19 сентября.