В Новокузнецке стартует проект «Детство без опасности»

Уже с первых дней жизни юные пассажиры должны перевозиться с использованием детских удерживающих систем. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кемерове и Новокузнецке 20 июля в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области состоялась пресс-конференция, которая была посвящена новому старту в регионе образовательной программы для родителей «Детство без опасности», обучающей правилам перевозки детей в автомобиле. Уже на базе Кузбасской областной детской клинической больницы проводят тренинги, а теперь их ввели еще и на базе ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1».

Федеральный проект «Детство без опасности» реализуется в соответствии с указом Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Стратегией безопасности дорожного движения, рассчитанной до 2024 года, во исполнение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Проект реализуется ГУОБДД МВД России при поддержке Минздрава России и экспертного центра «Движение без опасности».

С 2019 года по 2021 год тренинги проводят по всей России для будущих мам в перинатальных центрах и родильных домах. Проект поможет создать систему обучения молодых родителей в самый важный момент, в момент ожидания ребенка. На тренингах родители узнают, как безопасно перевозить ребенка в автомобиле. Также их научать подбирать автокресло, буду знать что такое «детский режим» для водителя и как безопасно переходить дорогу с коляской. За три года проект охватил 1/3 родителей страны.

Тренинги проводят медицинские сотрудники несколько раз в неделю на базе перинатального центра и роддома. Проходит обучение на специализированном демонстрационном оборудовании с заинтересованной аудиторией из числа родильниц.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что уже с первых дней жизни юные пассажиры должны перевозиться с использованием детских удерживающих систем. Использование детских автокресел, люлек и бустеров, которые являются самым надежным способом защиты ребенка при поездке в автомобиле, а за нарушения правил перевозки детей предусмотрен административный штраф в размере трех тысяч рублей.

Добавим, что цель использования автокресел для детей – не избежание штрафа, а сохранение жизни и здоровья ребенка при экстренном торможении или аварийной остановке. Штраф за отсутствие детского кресла должен, прежде всего, заставить задуматься родителей, правильно ли они поступают, ставя под угрозу жизнь своего дитя. Но все еще остается процент тех жителей, кто не прислушивается к законам и продолжает перевозить детей в автомобиле без автокресел.