На Олимпиаде в Токио Кемеровскую область представят борец, боксер и гимнастка

Заурбек Сидаков. Фото: Федерация спортивной борьбы России.

В четверг, 23 июля, в японском Токио официально откроются Олимпийские игры, которые должны были состояться еще в прошлом году. Но пандемия коронавируса заставила изменить планы организаторов и отложить проведение Олимпиады на год. И хотя эпидемическая обстановка в мире остается напряженной, Игры-2020 (им оставили ту же нумерацию) все же решили провести.

По данным исполкома олимпийского комитета России в списке спортсменов, которые должны выступать в Токио, три человека представляют Кемеровскую область. Это 25-летний чемпион мира по боксу Глеб Бакши, который выступает в весовой категории до 75 килограммов, борец вольного стиля, к своим 25 годам ставший двукратным чемпионом мира, Заурбек Сидаков и 20 летняя гимнастка Анастасия Ильянкова, ее коронная дисциплина - брусья. Но если первые два спортсмена - уроженцы других регионов и выступают за Кузбасс в параллельном зачете, то Анастасия Ильянкова - наша землячка. Она родом из Ленинска-Кузнецкого, где и сейчас тренируется в СШОР по спортивной гимнастике. Анастасия, к слову, и откроет выступления олимпийцев, представляющих Кузбасс: соревнования по спортивной гимнастике среди женщин стартуют уже 25 июля.

Анастасия Ильянкова. Фото: Федерация спортивной гимнастики России.

Еще одна уроженка Кузбасса - Арина Суркова из Новокузнецка в настоящее время представляет Новосибирскую область. Она поборется за медали в дисциплине «плавание» уже в первый день Олимпиады.

Кроме того, кузбасские болельщики волейбола встретят в российской сборной сразу несколько знакомых фамилий: бывшие игроки ВК «Кузбасс» - Игорь Кобзарь, Ярослав Подлесных и Виктор Полетаев под руководством бывшего же тренера команды Туомаса Саммелвуо будут защищать в Токио честь страны, хотя Игры-2020 для России и проходят под нейтральным флагом.