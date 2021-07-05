Чемпионат и первенство России по триатлону прошли в Кузбассе

Фото: пресс-служба АПК.

В минувшие выходные, 3 и 4 июля, в Кузбассе впервые состоялись чемпионат и первенство России по триатлону. Местом проведения двухдневных соревнований стал город Белово, а точнее - поселок Инской, где находится обустроенная только в прошлом году бухта Ассоль. Именно она стала стартом и финишем соревнований, в которые входят плавание, велогонка и бег.

Фото: пресс-служба АПК.

В чемпионате и первенстве России по триатлону участвовали профессионалы и любители, юниоры до 19 лет и спортсмены с ограниченными возможностями. Всего за победу боролись более 200 спортсменов из 17 регионов страны: Кузбасса, Москвы, Томска, Новосибирска, Сочи, Барнаула, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Тулы, Омска, Волгограда, Пензы, Ставрополя, Тюмени, Ростова-на-Дону и Саратова.

- Для нас большая честь проводить в Кузбассе столь серьезные спортивные состязания. Приятно отметить, что к нам приехали более 200 спортсменов, профессионалов и любителей из 17 субъектов Российской Федерации, чтобы всем нам подарить праздник спорта. Вдвойне приятно, что мы проводим эти соревнования накануне юбилея региона. Желаю спортсменам ярких выступлений, зрителям - положительных эмоций, и еще раз поздравляю всех с открытием чемпионата!, - отметил заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев на открытии мероприятия.

Фото: пресс-служба АПК.

И профи, и любители соревновались на олимпийской дистанции: 1,5 километра - плавание, 40 километров - велогонка, 10 километров - бег. У юниоров все три этапа были вдвое короче: 750 метров - плавание, 20 км - велогонка и 5 км - бег.

Первыми стартовали любители. И в этом списке сразу три спортсменки Кемеровской области завоевали медали - две золотые (Александра Баурина в возрастной категории 25 - 29 лет и Анна Сидорович 40 - 44 лет) и одну серебряную (Татьяна Евменова 40 - 44лет). У мужчин кузбассовцы не смогли подняться выше второго места (Валерий Турбаба 35 - 39 лет, Олег Пикалов 50 - 54 лет и Виктор Человечкин в возрастной категории 65+), но завоевали четыре бронзовые медали (Илья Судаков 35 - 39 лет, Алексей Яблочкин 40 - 44 лет, Олег Горбунцов 45 - 49лет и Сергей Иванов в возрастной категории 65+). Специальные медали получили все атлеты, закончившие дистанцию.

Фото: пресс-служба АПК.

Профессионалы же боролись не только за право назваться лучшими в России, но и за путевки на чемпионат мира в Канаде и чемпионат Европы в Испании. В результате «золото» получил Григорий Антипов из Санкт-Петербурга, который одолел дистанцию за 1 час 46 минут 50 секунд, а «серебро» у уроженца Осинников Ильи Прасолова, который, правда, выступает за соседнюю Новосибирскую область и в параллельном зачете - за Москву. Тройку победителей замкнул Александр Брюханков из Пензенской области. Отметим, что оба призера отстали от лидера менее чем на минуту.

Фото: пресс-служба АПК.

Во второй день соревнований в Инском состоялись смешанные эстафеты. Каждому из четырех участников команды предстояло преодолеть следующие дистанции: 250 метров - плавание, 6,5 километров - велогонка, 1,7 километра - бег. В смешанной эстафете победу одержала сборная Москвы, в составе которой находился спортсмен из Кузбасса - Илья Прасолов. Второй стала команда из Ростовской области, третьей из - Санкт-Петербурга. По результатам первенства «золото» у команды из Москвы, «серебро» - у представителей Пензенской области, «бронза» - у Волгоградской области. В эстафете любителей победила команда из Новосибирска, на втором месте — Томск, на третьем - Кузбасс ( в составе команды выступали Валерий Турбаба, Артем Иванов, Иван Зайков и Илья Судаков).

Фото: пресс-служба АПК.

На всероссийских соревнованиях по спорту слепых по триатлону первое и третье места среди женщин завоевали спортсменки из Москвы, второе - из Челябинска. Первое место по спорту слепых среди мужчин у Самарской области, второе и третье - у Свердловской области.