Экс-игроки волейбольного «Кузбасса» будут защищать честь России на Олимпиаде

Игорь Кобзарь несколько лет возглавлял кузбасскую волейбольную команду. Фото: Федерация волейбола России.

Кузбасские болельщики с ностальгией изучают состав мужской олимпийской сборной России по волейболу. Сразу четыре игрока и главный тренер Туомас Саммелвуо выводили кемеровский клуб на лидирующие позиции в национальном чемпионате. И если связующий Павел Панков провел в «Кузбассе» всего один сезон (2016/2017), то остальные провели в Кемерове несколько лет и стали любимцами местной публики.

25-летнего диагонального санкт-петербургского «Зенита» Виктора Полетаева, который провел в «Кузбассе» четыре великолепных сезона, на матчах в Кемерове до сих пор встречают овациями. Уже в первом сезоне за кемеровчан (2016/2017) Полетаев набрал 460 очков и став самым результативным игроком регулярного сезона российской Суперлиги. Воспитанник казанского волейбола и бывший лидер атак «Кузбасса», славящийся кинжальными ударами с любой точки площадки, играл в сборной России еще до переезда в Кемерово.

Виктор Полетаев провел в «Кузбассе» четыре великолепных сезона. Фото: ВК «Кузбасс»

А 26-летний доигровщик Ярослав Подлесных, ныне выступающий за московское «Динамо», начал вызваться в национальную команду, будучи игроком «Кузбасса». Уроженец Пятигорска известен своими кувырками, которые он нередко демонстрирует при приеме мяча в защите. Уникальная техника осталась от борцовского прошлого Ярослава, который в свое время не только сменил вид спорта, но и выбрал другое игровое амплуа по ходу волейбольной карьеры. Изначально Подлесных был связующим, но в «Грозном» переквалифицировался в доигровщика. В «Кузбасс» Ярослав Подлесных приходил подающим надежды игроком, а спустя три сезона покинул кемеровский клуб настоящим мастером, выигравшим чемпионат России и Суперкубок страны в 2019 году.

Ярослав Подлесных запомнился кузбасским болельщикам уникальной техникой при приеме мяча. Фото: Федерация волейбола России.

Признанным лидером «золотого» «Кузбасса» был капитан команды Игорь Кобзарь. На протяжении четырех сезонов 30-летний связующий, в нынешнее межсезонье перебравшийся в «Зенит» (Санкт-Петербург), снабжал остроумными и в большинстве своем результативными передачами Полетаева, Подлесных и других бомбардиров кемеровского клуба. Кемеровским болельщикам Кобзарь запомнился как один самых эмоциональных игроков, который даже в безнадежной, на первый взгляд, ситуации способен зарядить партнеров и переломить ход матча. Кстати, Игорь Кобзарь, начинавший карьеру в казанском «Зените», имеет опыт выступления на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

На Олимпиаду-2020 в Токио сборную России повезет главный творец успехов «Кузбасса» - финский специалист Туомас Саммелвуо, который стал тренером национальной российской команды в 2019 году, после триумфа кемеровчан в Суперлиге. Именно он помог нынешним «сборникам», игравшим за «Кузбасс», в полной мере раскрыть таланты. Проблем с взаимопониманием игроков и тренера в этой сборной нет.

Туомас Саммелвуо был главным творцом успехов волейбольного «Кузбасса». Фото: Федерация волейбола России.

-Туомас отличается, прежде всего, подходом к работе. Он полностью отдается своему делу и требует того же от игроков. Если появляются какие-либо вопросы или проблемы, он их решает на начальной стадии. Среди его качеств - доброта, искренность, уважение к игрокам. А когда к тебе относятся с уважением, отвечаешь тем же самым, - таково мнение капитана сборной России Игоря Кобзаря о главном тренере.

На Олимпиаде в Токио сборная России стартует 24 июля матчем с Аргентиной. До 1 августа включительно россияне на групповом этапе олимпийского волейбольного турнира встретятся также со сборными США, Бразилии, Франции и Туниса.