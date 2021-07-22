Россельхозбанк создает первую в России открытую википедию сельского хозяйства

На Агро-wiki любой фермер достаточно быстро сможет найти полезную информацию. Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк создает первую в стране открытую онлайн-базу знаний в области сельского хозяйства - платформу «Агро-wiki», которая объединит научные и практические знания всех представителей агропромышленного комплекса России. Платформа будет работать по принципу Википедии, то есть любой желающий сможет дополнить ее информацией по сельхозтематике, а модерация специалистов РСХБ позволит гарантировать качество и достоверность предлагаемого контента.

На сегодняшний день у аграриев нет единого информационного ресурса с проверенной и достоверной информацией, где можно было бы найти ответы на широкий спектр вопросов по сельскому хозяйству. На Агро-wiki любой фермер достаточно быстро сможет найти полезную информацию благодаря контекстной строке cо сквозной системой поиска по платформе, а также системе гиперссылок на статьи.

Агро-wiki будет размещена на платформе Россельхозбанка. Воспользоваться информацией сможет любой желающий совершенно бесплатно.

В настоящее время в работе над созданием базы агрознаний принимают участие более 100 партнеров банка, включая представителей ведущих аграрных ВУЗов страны. Кроме того, в наполнении платформы контентом может принять участие любой желающий, главное, чтобы его материал прошел модерацию специалистов Россельхозбанка.

- К участию в проекте создания большой онлайн-базы знаний в области сельского хозяйства мы привлекли всех экспертов научного сообщества АПК, агропредприятия всех масштабов, фермеров, представителей смежных направлений, например, разработчиков технологических решений для АПК, поставщиков услуг для агробизнеса и др. Для них это прекрасная возможность заявить о себе, рассказать о современных технологиях, инструментах и достижениях в области АПК. Вместе мы сможем создать уникальный агрегатор информации по сельскохозяйственной отрасли, который станет первым не только в России, но и в мире, - отметила Директор Центра развития финансовых технологий (ЦРФТ) Россельхозбанка Елена Батурова.

На первой стадии реализации проекта в структуру Агро-wiki войдут разделы, посвящённые созданию агробизнеса, то есть статьи об основах и принципах выбора организационно-правовой формы, особенностях оформления субсидий и грантов, привлечения финансирования, а также закупочной деятельности - всё, что необходимо знать начинающему аграрию. До конца года список тематических направлений планируется расширить до 100, охватив все основные области знаний АПК, а общее число статей может достигнуть 1000.

- Мы постоянно совершенствуем экосистему Своё Фермерство и стремимся создать площадку, которая позволит аграриям получить все необходимые ресурсы и инструменты для ведения агробизнеса по принципу одного окна. Решение о создании Агро-wiki продиктовано желанием предоставить аграриям качественный информационный ресурс - речь идет не о ленте новостей или информационных статьях, а именно о базе знаний и справочнике для АПК. Мы рассчитываем, что ресурс Агро-wiki станет надежным и популярным источником информации не только для начинающих, но и для опытных аграриев, - добавила Елена Батурова.

Партнерский материал.

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