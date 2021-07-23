Легенды города, обереги и сюрпризы для семьи и концерты на свежем воздухе: как интересно провести выходные в Кемерове

Пешая экскурсия по центру столицы региона под названием «Легенды старого Кемерова». Фото Федора БАРАНОВА.

Старый Кемерово: история и легенды

Открываем популярные места города заново на пешей краеведческой экскурсии.

Кемерово - совсем не тот скучный город, каким его видят многие жители. И доказать это берутся сотрудники Государственной научной библиотеки Кузбасса имени Федорова на специально разработанной пешей экскурсии по центру столицы региона под названием «Легенды старого Кемерова». Это целый цикл пешеходных экскурсий по самым разным направлениям, предназначенный для кемеровчан любого возраста.

На маршруте «Весенняя: Пора!», участники пройдут от «Федоровки» через площадь Волкова по Весенней улице до Театра драмы Кузбасса. И заодно узнают как в конце 40-х годов в Кемерове началось обустройство одной из красивейших улиц города - улицы Весенней, историю ее проектирования и застройки, какую роль она играла в жизни города, историю памятных мест и скульптурных сооружений улицы, которых на ней немало. На всем протяжении, от площади Волкова, где установлен памятник первооткрывателю кузнецких углей Михайле Волкову, до Притомской набережной, улица является бульваром со множеством красивых ансамблей зданий. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 5 сентября 2011 года, бульвар улицы Весенней включен в Перечень объектов культурного наследия местного значения города Кемерово как памятник архитектуры и градостроительства.

Экскурсия проводится с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований, сбор участников - в фойе «Федоровки». Приветствуется предварительная запись по телефону +7-923-600-1559.

Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова

ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-80

24 июля, начало в 15.00

Цена билетов: 100 рублей - взрослый, 50 рублей - детский

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Сотрудники музея удивляют посетителей программой, рассчитанной на всех членов семьи. Фото: музей-заповедник «Красная горка».

«Красная горка» для всей семьи

Идем в музей-заповедник на познавательно-развлекательную программу.

Кемеровский музей-заповедник «Красная горка» приглашает всех желающих на «Дни семейного отдыха». Каждую субботу сотрудники музея удивляют посетителей программой, рассчитанной на всех членов семьи. Для гостей «Красной горки» запланировано немало сюрпризов: игры, походы, просветительские программы, соревнования и мастер-классы. А постоянный партнер «Красной горки» - кемеровская библиотека имени Береснева подготовила для детей и взрослых краеведческие и литературные викторины, настольные игры, а также занятия на выбор: разгадывание кроссвордов и ребусов, рисование, чтение стихов и сказок. Кроме того, в музее продолжают работать просветительские программы, тематические выставки и экспозиции, которые можно посетить по единому билету.

Музей-заповедник «Красная горка»

ул. Красная горка, 17

24 июля, начало в 11.00

Цена билетов: 300 рублей

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Мастер-класс по изготовлению сувенира из каменного угля. Фото: Кузбасский краеведческий музей.

Открыть уголь заново

Участвуем в мастер-классе по сувенирам из угля.

Краеведческий музей Кузбасса предлагает кемеровчанам и гостям города почувствовать себя в роли первооткрывателей угля и отправиться на три века назад вместе с Михайло Волковым. Кузбасс - это шахтерский край, где глубоко под землей добывается уголь - источник энергии, который еще называют «черным золотом». И в музее предлагают открыть его с новой стороны. Причем не только познакомиться с ним, но и принять участие в мастер-классе по изготовлению сувенира из каменного угля, который затем при желании можно забрать с собой. Такой уникальный сувенир, не имеющий аналогов, можно смело подарить гостям на память о Кузбассе или оставить себе. Кстати, есть такое поверье: если принести в дом небольшой кусок угля, добытый под землей, и оставить его в комнате, где собирается вся семья, то в ней никогда не будет ни ссор, ни конфликтов. Зато семейный огонь будет гореть столь же ярко, как разгорается огонь от каменного угля. Насколько правдива эта легенда, участники мастер-класса по созданию сувениров из угля смогут проверить лично.

Отдел истории Кузбасского краеведческого музея

пр. Советский, 51, т.: (3842) 36-33-32

Время работы: вторник - воскресенье с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 150 до 200 рублей

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В Кемерове открылся сезон летних концертов на свежем воздухе. Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

Старые добрые мелодии в парке

Слушаем концерты кемеровских духовых оркестров на свежем воздухе.

В Кемерове открылся сезон летних концертов на свежем воздухе. Их по выходным дают сразу два духовых оркестра города - «Ритмы юности» и «Геликон». Они играют по вечерам в выходные дни в линейном парке бульвара Строителей и на площади перед театром драмы. На каждой площадке для горожан звучат любимые советские мелодии, вальсы из кинофильмов и произведения из репертуара оркестров разных лет, завоевавшие высокие награды и народную любовь. Еще одна особенность этих концертов - это возможность для желающих потанцевать под открытым небом под звуки любимого вальса или другой популярной мелодии.

Линейный парк бульвара Строителей

24 и 25 июля, начало в 19.00

Вход свободный