Год в цифре: как кузбассовцы незаметно перешли в VoLTE

VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа. Фото: пресс-служба МегаФон.

С момента появления в регионе технологии VoLTE голосовой трафик «в цифре» увеличился в 67 раз и теперь не уступает традиционным звонкам в 2G/3G. Аналитики компании выяснили, как современный стандарт связи прижился в Кузбассе.

Говорить чисто, серфить быстро

МегаФон запустил VoLTE в Кемеровской области летом 2020 года. Абоненты оценили возможность одновременно разговаривать по телефону и продолжать пользоваться мобильным интернетом - отправлять файлы по электронной почте или в месссенджере, пользоваться навигатором или загружать видео. Соединение в 4G устанавливается за доли секунды, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа.

Как узнать, что я с VoLTE

Главные производители смартфонов с поддержкой VoLTE сегодня - Huawei, Samsung и Apple. Эти устройства генерируют 73% голосового 4G-трафика в сети МегаФона Кемеровской области. Самыми активными пользователями VoLTE в регионе в первом полугодиии 2021 стали владельцы iPhone 11, Honor 8A, Honor 7А, Honor 10 Lite и iPhone 7. Как правило, сервис VoLTE включается в гаджете автоматически, также активировать передачу голоса в 4G можно самостоятельно. На устройствах Android - в разделе Мобильные сети/Вызовы VoLTE, для iOS - в пункте настроек Сотовая связь/Голос и данные.

Год высокой четкости

Сейчас более 45% всех разговоров в кузбасской сети МегаФона проходит в 4G. За последний год этот показатель увеличился в два раза и продолжает расти. «Для того, чтобы наши абоненты получили новый сервис, мы модернизировали 90% базовых станций во всех городах Кемеровской области, включая малые населенные пункты. Программа развития инфраструктуры предусматривает дальнейшее увеличение покрытия территорий региона 4G, чтобы как можно больше кузбассовцев могли пользоваться современными стандартами связи», - комментирует директор отделения МегаФона в Кузбассе Людмила Цветкова.