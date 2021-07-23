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Общество23 июля 2021 7:57

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 июля: 195 заболели, 5 скончались, 196 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 июля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 июля.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 195 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 44 441 человек. Общее число умерших - 935 за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 196 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 41 616 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1890 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 14 754 человек.

Яндекс-статистика.

Яндекс-статистика.

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