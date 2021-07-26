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Бизнес-новости Кемерова26 июля 2021 9:29

Кузбасские компании могут защититься от киберугроз вместе с МегаФоном

Новое решение для бизнеса, которое помогает защитить корпоративные данные от мошенников
Яков КРЫМСКИЙ
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Решение «МегаФон Security Awareness» позволяет компаниям избежать возможных потерь, обучая сотрудников эффективному противодействию киберугрозам. Фото: пресс-служба МегаФон.

Решение «МегаФон Security Awareness» позволяет компаниям избежать возможных потерь, обучая сотрудников эффективному противодействию киберугрозам. Фото: пресс-служба МегаФон.

МегаФон предложил новое решение для бизнеса - обучающую платформу Security Awareness, которая помогает защитить корпоративные данные от мошенников, информируя сотрудников обо всех актуальных угрозах в сфере кибербезопасности и тренируя навыки при помощи имитированных фишинговых атак. В 2020 году количество кибератак в мире выросло в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, 86% из них были направлены на организации, такие данные приводит Positive Technologies. С нарушениями информационной безопасности со стороны сотрудников столкнулось 88% российских компаний, говорится в исследовании SearchInform. В трети случаев такие инциденты привели к финансовому ущербу.

Решение «МегаФон Security Awareness» позволяет компаниям избежать возможных потерь, обучая сотрудников эффективному противодействию киберугрозам. Платформа содержит курсы о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы защитить информацию, об отличительных чертах фишинговых сайтов, психологических приемах и технологиях, которые используют мошенники, чтобы получать конфиденциальную информацию.

Платформа дает возможность инициировать в периметре компании искусственные фишинговые атаки, чтобы проанализировать готовность к внешним угрозам, защищенность информации, оценить возможный ущерб бизнесу при реальной кибератаке и принять решение о необходимости дополнительных действий. В случае необходимости специалисты МегаФона могут разработать дополнительные узкоспециализированные курсы с учетом особенностей той или иной компании.

- В первом полугодии спрос на решения в области кибербезопасности со стороны бизнеса вырос на 50%. Компании активно защищают свою инфраструктуру, но для успешного противостояния кибермошенникам необходимо правильно выстроить взаимодействие с сотрудниками - повышать их информированность об угрозах, отрабатывать опасные ситуации. Платформа Security Awareness поможет сформировать необходимые навыки и укрепит защиту компании, - говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Платформу «МегаФон Security Awareness» можно брендировать под заказчика и установить на собственный сервер компании. Она также может быть доступна из облака, в этом случае сотрудники смогут проходить обучение даже со смартфонов.

Платформу можно использовать в качестве универсального образовательного инструмента - она позволяет создавать собственные обучающие курсы, загружать аудио и визуальный контент, тестовые материалы и проводить обучение сотрудников по другим важным для компании направлениям.

БИЗНЕС-ПРЕСС