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Общество26 июля 2021 7:44

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 июля: 209 заболели, 7 скончались, 185 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 июля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 июля.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 209 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 45 051 человек. Общее число умерших - 952 за минувшие сутки семеро скончались.

Вместе с этим еще 1185 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 42 193 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1906 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 15 692 человек.

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