Дороги прокопьевского поселка Северный Маганак отремонтирует «Шахта №12»

Ремонт дорог в Северном Маганаке осенью 2020 года.

Жители прокопьевского поселка Северный Маганак из года в год страдают от того, что весенние талые воды размывают местные дороги. А в этом году неприятностей добавила и погода: на юг Кузбасса обрушились сильные ливни, которые тоже неблагоприятно сказались на грунтовке, и так разбитой машинами. Ямы, грязь и лужи - вот с чем приходится ежедневно сталкиваться жителям этого района по дороге на работу и домой.

Ремонт дорог в Северном Маганаке осенью 2020 года.

На помощь жителям Северного Маганака уже не раз приходила «Шахта №12». Вот и сейчас предприятие откликнулось на просьбы сельчан и отремонтирует сразу три улицы в этом районе: Чинакала, Нагорную и Бобруйскую. Для этого горняки выделят технику и 700 тонн щебня.

- Теперь благодаря помощи «Шахты №12» по отремонтированным дорогам можно будет без труда проехать домой и на работу, к жителям без проблем сможет добраться «Скорая помощь» или пожарные, - говорит староста поселка Северный Маганак Инна Гущина.

Ремонт дорог в Северном Маганаке осенью 2020 года.

К слову, «Шахта №12» активно помогает жителям Северного Маганака не только с дорогами. Сейчас на средства предприятия меняется отопительная система школы №51.