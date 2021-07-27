Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 июля: 207 заболели, 5 скончались, 198 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 207 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 45 258 человек. Общее число умерших - 957 за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 198 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 42 391 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1910 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 15 059 человек.