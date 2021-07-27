Кузбасс достиг пика третьей волны эпидемии ковида?

Медики отмечают, что заболеваемость держится примерно на одном уровне уже вторую неделю подряд. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В понедельник, 26 июля, в администрации правительства Кузбасса состоялось очередное аппаратное совещание, посвященное эпидемической обстановке в Кемеровской области. И заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам и здравоохранению Алексей Цигельник высказал предположение, что, скорее всего, Кузбасс достиг пика третьей волны эпидемии.

К такому выводу чиновники пришли на основании статистических данных за последние две недели: согласно им в регионе наблюдается плато без резких подъемов. Заболеваемость колеблется от 195 до 209 случаев в сутки.

- Высокие цифры, но, тем не менее, без дальнейшего роста, что позволяет говорить о том, что с высокой долей вероятности мы достигли пика данной волны пандемии, - заявил Алексей Цигельник.

Половина от 60 процентов

А вот вакцинация набирает обороты: за прошлую неделю в Кузбассе привилась от корнавируса почти 41 тысяча человек, а всего первый компонент получили 644 773 человека, что составляет, 52 процента от тех 60 процентов населения, которого необходимо привить. 420,8 тысячи из них уже поставили две аппликации.

- Вакцинация - единственный способ, чтобы остановить третью волну коронавируса, все ресурсы для этого есть. Сейчас в Кузбассе в наличии 118 709 доз вакцины. Особое внимание необходимо уделить вакцинации людей старше 60 лет - именно люди пенсионного возраста тяжелее всего переносят болезнь, нужно объяснять им, как прививка может сохранить им здоровье и даже жизнь, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Ради этой цели в регионе продолжают работу «волонтеры здоровья», которые обзванивают пенсионеров старше 60 лет и информируют их о важности вакцинации, сообщают о ближайших пунктах, где можно поставить прививку, отвечают на вопросы. Как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, до начала работы волонтеров в неделю прививалось по две-три тысячи человек в возрасте 60+, сейчас - в два раза больше.