Тренер кузбасской гимнастки Анастасии Ильянковой: Настя вполне может побороться за медаль

Фото: Вера САЛЬНИЦКАЯ.

На Олимпиаде-2020 в Токио прошли квалификационные отборочные соревнования в спортивной гимнастике у женщин. 20-летняя гимнастка из Ленинска-Кузнецкого - воспитанница СШОР по спортивной гимнастике имени И. Маметьева - Анастасия Ильянкова успешно дебютировала на Играх и сумела пробиться в финал турнира по брусьям. Наша землячка показала лучший результат среди российских гимнасток и третий в квалификации - 14,966 балла. Кузбасскую спортсменку опередили Нина Дерваль из Бельгии (15,366) и американка Суниша Ли (15,200), которые и являются ее основными соперницами в этом виде. Но в финале эти результаты не будут иметь спортивного значения

К слову, ранее Анастасия Ильянкова была многоборкой, но затем полученные травмы заставили ее сократить свое выступления до упражнений на бревне и брусьях. А так как последние - ее коронный снаряд, то отбор на Олимпийские игры она прошла именно по ним.

Тренируют нашу спортсменку Сергей Васильевич Киселев, Наталья Владимировна Киселева и Елена Александровна Трофимова, которые сейчас болеют за свою воспитанницу в родном городе.

- Конечно, я смотрела выступление Насти. Соперницы у нее сильны, но не безупречны: например, американка на квалификации не выполнила полную базовую сложность. В свою очередь Настя прекрасно выступила, хотя и допустила в конце небольшую помарку, заметную только специалистам. Но она боец, справилась.

Настя вполне может побороться за медаль, причем любого достоинства: у нее одна из самых сложных программ в мире и при этом очень зрелищная, полетная. Все что ей нужно будет, это собраться, сделать ее от и до и приземлиться в доскок. И тогда у нас будет медаль, - прокомментировала «Комсомолке» Елена Трофимова.

Финал в упражнениях на брусьях начнется в воскресенье, 1 августа, в 10.00 по кемеровскому времени.

МЕЖДУ ТЕМ

29 июля болеем за боксера, выступающего за Кемеровскую область

А завтра - за экс-игроков волейбольного «Кузбасса».

Сборная России по волейболу, в составе которой сразу три бывших игрока кемеровского «Кузбасса» под руководством его же экс-тренера Туомаса Саммелвуо в стартовых матчах переиграла сборные Аргентины и США с одинаковым счетом - 3:1. Завтра, 28 июля, в третьем туре группового этапа российская сборная встретится с командой Бразилии, в составе которой играет только-только перешедший в волейбольный «Кузбасс» диагональный нападающий Алан Соуза.

А 29 июля придет очередь болеть за спортсмена представляющего Кемеровскую область - боксера Глеба Бакши. 25-летний чемпион мира в весовой категории до 75 килограммов выйдет на ринг в 1/8 финала. Его соперник пока не определился: им станет победитель поединка между белорусом Виталием Бондаренко и американцем Троем Исли.

КСТАТИ

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио – 2020 вы можете найти на портале «КП»-Спорт».