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Общество28 июля 2021 7:43

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 июля: 204 заболели, 6 скончались, 196 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 июля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 июля.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 204 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 45 462 человек. Общее число умерших - 963 за минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 196 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 42 587 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1912 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 14 594 человек.

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