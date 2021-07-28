В Кузбассе ночью произошла телепортация в мезозойскую эру

Участники совершили пешую прогулку до места спуска к Шестоковскому Яру – месту, где были обнаружены первые находки в середине XX века. Фото: Кузбасский государственный краеведческий музей.

В Кузбассе 23 июля прошел первый в России ночной марафон «В поисках динозавров» на самом массовом местонахождении динозавров – Шестаковском палеонтологическом комплексе. Организаторами выступили Кузбасский государственный краеведческий музей и администрация Чебулинского округа. В марафоне приняли участие российские ученые, краеведы, представители музейного сообщества, которые изучают динозавров России и Кузбасса. Участники совершили пешую прогулку до места спуска к Шестоковскому Яру – месту, где были обнаружены первые находки в середине XX века. В ходе марафона на территории раскопа прошла лекция ведущего специалиста по динозаврам, доктора биологических наук, доцента кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета, палеонтолога Павла Петровича Скучаса, который рассказал о представителях динозавровой фауны Шестаково.

—Я не знаю больше другого примера, когда лекция о древних животных читалась прямо на раскопе. Я думаю, что это первый опыт для России, — уточнил Павел Скучас.

В ходе марафона на территории раскопа прошла лекция ведущего специалиста по динозаврам. Фото: Кузбасский государственный краеведческий музей

Известный палеонтолог отметил, что Шестаково уникально из-за количества находок и целостности найденных фрагментов.

—Именно в раннем меловом периоде такого количества костей я не видел, как на данной территории. Здесь находят целые скелеты, черепа. Например, мы были в Бурятии, там чтобы найти одну кость, нужно затратить очень много времени. Там никогда не найти целого скелета. Здесь же, в Кузбассе целые скелеты, черепа это фантастически. Других таких местах нет в мире, — рассказал палеонтолог.

Павел Скучас отметил, что на данной территории проживало более 30 видов древних животных. Здесь найдены черепа пситтакозавров сибирских, найденных только на территории Кузбасса, фрагменты скелета завропода, который является самым крупным растительноядным динозавром, остатки скелета анкилозавра, древние крокодилообразные рептилии, а также «монолиты» - остатки динозавров в породе.

Череп пситтакозавра сибирского. Фото: Кузбасский государственный краеведческий музей.

— Десятки миллионов лет назад, когда современные очертания материков только складывались, территория, где сейчас находится Кузбасс и деревня Шестаково, находилась севернее других мест, где обитали динозавры. В то время как на юге падали астероиды, на территории современной Сибири не было катастроф, поэтому древние реликты хорошо сохранились—, объяснил Павел Скучас.

Кроме того, палеонтолог рассказал, что на территории Чебулинского района обнаружили яйцо мелкого хищного динозавра в 2008 году, ему порядка 125 миллионов лет.

– Это первое древнее яйцо, найденное на территории России, которое получило свое уникальное название - Prismatoolithus ilekensis. Оно принадлежало мелкому хищному динозавру либо птице, ученые отнесли его к одному из древнейших видов своего рода, – сообщил Павел Скучас.

палеонтолог Павел Петрович Скучас. Фото: Кузбасский государственный краеведческий музей.

В 2020 году в районе деревни Шестаково нашли скорлупу от яйца, которое могло принадлежать мелкому хищному динозавру или примитивной птице, ей еще не дали имени. Образцы скорлупы изучают в научной лаборатории Санкт-Петербургского Государственного Университета. Результатом исследований будет совместная статья палеонтологов из Кемерова и Санкт-Петербурга.

В ходе мероприятия палеонтолог выразил свое отношение к ночному марафону и работе музея.

— Будущее Шестаковского комплекса связано с краеведческим музеем, пока музей ведет данное направление, будут совершаться научные открытия и Шестаково будет жить, — добавил Павел Скучас.