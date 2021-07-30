Цирк на льду, легенды старого города и выставка суперваленков: как интересно провести выходные в Кемерове?

Впервые в Кемеровском цирке можно увидеть новое, оригинальное, авторское ледовое шоу. Фото: Надежда КРЕНЕВА.

Из лета да в зиму

Смотрим красочное ледовое шоу на арене цирка.

Мальчишки и девчонки, а также их родители! Ледовый цирк с медведями, увидеть, не хотите ли? Впервые в Кемеровском цирке можно увидеть новое, оригинальное, авторское ледовое шоу «Цирк на льду АЙСБЕРГ»! В этом цирке на коньках стоят не только фигуристы, но и клоуны и воздушные гимнасты.

Каждый номер программы захватит внимание и перенесет зрителей из жаркого лета в невероятную зимнюю сказку. Жонглеры на моноциклах, морской лев, воздушные гимнасты, бесстрашные канатоходцы и единственный в мире аттракцион с белыми медведями не оставят никого равнодушными.

Завораживающее зрелище, как самые крупные северные хищники в природе прыгают на скакалке, танцуют и играют с мячами, подарит зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Также в программе: мастера манежа и фигурного катания, экстремальное «колесо смелости», собаки самоеды, воздушный полет, патагонский морской лев и многое-многое другое, в сопровождении самых современных световых и лазерных эффектов!

Это уникальное цирковое шоу покорит зрителей невероятными трюками, шутками, уникальным трехмерным изображением на льду манежа и в первую очередь, конечно же, филигранной дрессурой животных.

Яркие краски, адреналин, драйв, зажигательная музыка и сказочное настроение - все это ждет вас на манеже Кемеровского цирка. Более года «Цирк на льду АЙСБЕРГ» успешно гастролирует в России! И судя по отзывам в социальных сетях это шоу которое не оставит равнодушными ни детей ни взрослых, а воспоминания о представления останутся в памяти надолго.

Кемеровский цирк

пр. Ленина 56, т.: (384-2) 52-23-12

31 июля, начало в 12.00

1 августа, начало в 17.00

Цена билетов: от 600 до 2000 рублей

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Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова приглашает жителей и гостей областного центра на очередную пешую экскурсию. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО.

Секрет пальто Ленина

Идем на пешеходную экскурсию по центру Кемерова.

Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова приглашает жителей и гостей областного центра на очередную пешую экскурсию. На этот раз маршрут исторического путешествия протянется от памятника Ленину на площади Советов до площади Пушкина и сквера Орбита на Арочной улице, по Красной улице до часовни «Всех Скорбящих Радость».

Экскурсия начнется с рассказа о памятнике Ленину - памятнике федерального значения скульптора Льва Кербеля, и с развенчания мифа о том, что вождь пролетариата одет в женское пальто. Вы по-другому взглянете на красивые здания центра Кемерова, узнав их интересную историю. Например, что последним башенным шедевром архитектора Леонида Моисеенко стал Кемеровский почтамт, что часы-куранты на башне Главпочтамта периодически отбивают фразу из известной песни кузбасских авторов. Что это за песня, какие еще здания с башнями проектировал Леонид Моисеевич и их историю вы узнаете на экскурсии, прогулявшись рядом с библиотекарем-экскурсоводом.

Сбор участников прогулки - у памятника Ленину на площади Советов. На экскурсию желательна предварительная запись.

Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова

ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-80

31 июля, начало в 15.00

Цена билетов: 100 рублей - взрослый, 50 рублей - детский

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Главный герой выставки - валенок. Фото: музей ИЗО Кузбасса.

А валенок не прост!

Идем на выставку обуви - шедевров дизайнерской мысли.

В залах Музея изобразительных искусств Кузбасса открылась выставка, названная «Готовь валенки летом!». Она организована в рамках мероприятий, посвященных 300-летию промышленного освоения Кузбасса и 90-летию города Анжеро-Судженск.

Главный герой выставки - валенок. Предмет, хорошо известный каждому русскому человеку, тем более сибиряку.

Организаторами выставки выступили Музей изобразительных искусств Кузбасса и Анжеро-Судженский городской краеведческий музей, сотрудники которого уже наглядно доказали, что «Сибирский валенок» - весьма превлекательный бренд и не так прост, как говорится про него в народной поговорке. Поверьте, таких валенков вы еще не видели! Вопреки известному высказыванию, валенок может рассказать об непростом ремесле валяния и о самобытной культуре города и его жителей. Экспозицию выставки составили более 100 предметов из собрания Городского краеведческого музея и частных собраний города Анжеро-Судженска.

Также во время выставки в музее состоятся различные мастер-классы по изготовлению валенка - из цветной бумаги на картоне, из разноцветных ниток, из соленого теста, и даже создание эскиза авторской модели валенка haute couture!

Музей ИЗО Кузбасса

пр. Советский, 48, т.: (384-2) 36-50-33

Время работы: вторник-воскресенье с 11.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 рублей