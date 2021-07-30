Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 июля: 200 заболели, 6 скончались, 194 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 200 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 45 868 человек. Общее число умерших - 973 за минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 194 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 42 976 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1919 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 909 человек.