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Общество30 июля 2021 7:28

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 июля: 200 заболели, 6 скончались, 194 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 июля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 июля.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 200 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 45 868 человек. Общее число умерших - 973 за минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 194 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 42 976 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1919 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 909 человек.

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