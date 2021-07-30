В Кузбассе возбудили уголовное дело на медсестру за подделку сертификата о вакцинации от коронавируса

Полиция проверяет подозреваемую на причастность к другим аналогичным преступлениям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белове старшая медсестра процедурного кабинета одной из поликлиник внесла фиктивные сведения в Федеральный регистр вакцинированных о произведенных прививках горожанину. Это позволило местному жителю получить сертификат о вакцинации. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что выявили факт подделки сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Полицейские выявили, что 36-летний беловчанин получил медицинский документ без прохождения процедуры.

В отношении медицинского работника возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Женщине грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время полиция проверяет подозреваемую на причастность к другим аналогичным преступлениям. Также ведется доследственная проверка в отношении беловчанина, по результатам дадут правовую оценку его действиям. В случае использования поддельного документа мужчину привлекут к уголовной ответственности.

Напомним, что в регионе сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Под ударом оказываются люди старшего поколения. Суточный прирост коронавирусных больных в Кузбассе не опускается ниже двухсот уже почти неделю. По информации областного Роспотребнадзора, на 26 июля текущего года в регионе получили первую дозу вакцины 644,8 тысяч человек, двукратно привились 420,8 тысяч человек.

Отметим, что в Кузбассе это первое уголовное дело за торговлю сертификатами, а вот по стране были похожие случаи.Так в Новосибирске 58-летняя сибирячка торговала поддельными справками. В Уфе полиция задержала 20-летнего торговца фиктивными сертификатами.В Красноярске завели первое в регионе уголовное дело за подделку ковидных справок.