Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 августа: 205 заболели, 6 скончались, 195 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 205 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 46 274 человек. Общее число умерших - 984 за минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 195 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 43 364 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1926 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 14 999 человек.