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Общество2 августа 2021 8:05

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 августа: 201 заболели, 5 скончались, 201 выздоровел

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 августа.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 августа.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 201 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 46 475 человек. Общее число умерших - 989 за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 201 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 43 565 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1921 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 970 человек.

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