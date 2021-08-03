В СУЭК проходят соревнования среди команд ВГК предприятий подземной угледобычи

На старт вышли семь команд. Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

На старт вышли семь команд. Шесть из них представляют кампанию «СУЭК-Кузбасс» - шахтоуправления «Комсомолец», имени А. Д. Рубана, «Талдинское-Западное», шахты имени С. М. Кирова и имени В. Д. Ялевского, а также выступающее вне конкурса Разрезоуправление. Еще одна команда приехала с Дальнего Востока - Шахтоуправление Восточное АО «Приморскуголь» (СУЭК).

На открытии соревнований технический директор АО «СУЭК-Кузбасс» Игорь Харитонов подчеркнул важность подобных состязаний, прежде всего, для повышения безопасности шахтерского труда, совершенствования навыков действий бойцов ВГК в случаи возникновения аварийных ситуаций. При этом было подчёркнуто, что в нынешнее сложное в связи с пандемии время организаторы предприняли максимум мер предосторожности. Все участники команд вакцинировались, места проведения соревнований постоянно дезинфицируются. Так что мероприятие можно вполне считать «свободной от COVID зоной».

Правильность судьи оценивают с помощью онлайн. Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Затем команде необходимо потушить настоящий пожар в учебной выработке. Правильность судьи оценивают с помощью онлайн трансляции.Сами соревнования состоят из нескольких этапов. В Центре подготовке и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс» командам необходимо подтвердить свои теоретические знания правил безопасности и выполнить на тренажере «виртуальная шахта» тушение пожара. Причем, на пути к месту ликвидации аварии в конвейерном штреке VR-шахты горноспасатели сталкиваются с рядом непредвиденных испытаний, требующих, как и в реальной шахте, максимальной слаженности действий.

Местом для выполнения заданий «Разведка» и «Оказание первой медицинской помощи» с выполнением реанимационных действий является шахта имени С. М. Кирова.

Сами соревнования состоят из нескольких этапов. Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

В последний день соревнований - 5 августа - состоится этап «Здоровье», включающий в себя горноспасательную комбинированную спортивно-прикладную эстафету.«Мы уже в седьмой раз проводим подобные соревнования ВГК, - говорит начальник Управления противоаварийной устойчивости, ГО и ЧС АО «СУЭК» Виктор Костеренко. - И видно, что степень готовности команд растет. Это подтверждают успехи представителей СУЭК на соревнованиях российского и международного уровней. Команда ВГК шахты им. А. Д. Рубана в 2018 году завоевала серебряные награды на XI Международных горноспасательных соревнованиях, проходивших в Екатеринбурге, уступив только кузбасским коллегам Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России».

По итогам всех этапов соревнований будут определены победители в нескольких номинациях - как индивидуальных, так и командных.