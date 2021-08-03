Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 августа: 199 заболели, 4 скончались, 193 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 199 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 46 674 человек. Общее число умерших - 993 за минувшие сутки четверо скончались.

Вместе с этим еще 193 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 43 758 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1922 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 14 230 человек.