В больнице Кузбасса прокомментировали гибель младенца и выплату в один миллион рублей

Мальчик появился на свет здоровым, но когда ребенка перевели в детское отделение, состояние малыша ухудшилось. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кузбасская клиническая больница выплатит жительнице один миллион рублей компенсации за смерть младенца. Об этом сообщили в соцсети. Мальчик появился на свет здоровым, но когда ребенка перевели в детское отделение, состояние малыша ухудшилось. Младенец стал хрипеть, его подключили к ИВЛ. Мать хотела перевести сына в другую больницу, но врачи ей отказали. Через несколько дней малыш скончался от легочно-сердечной недостаточности. Отмечено, что был неправильно настроен аппарат ИВЛ. Суд обязал медучреждение выплатить матери моральную компенсацию.

Сотрудники Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А.Подгорбунского в соцсети под одной из публикаций о гибели ребенка прокомментировали случившееся. Представители сообщают, что по данному факту провели комплексную судебно-медицинскую экспертизу. В результате, которой прямой причинно-следственной связи между действиями медицинского персонала учреждения и развитием заболевания у младенца не установили.

Уточняется, что ребенку оказали всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь своевременно и в полном объеме. Также провели диагностические мероприятия и своевременно выявили патологические состояния. Отмечено, что все действия медработников были направлены на сохранение здоровья и жизни малыша. Подчеркнуто, что ребенка перетранспорт ребенка в другую больницу не был возможным из-за тяжелого состояния мальчика.

Медучреждение выразило свои извинения, которые были принесены лечащим врачом, руководством родильного дома, а также представителями учреждения в ходе судебного процесса. Денежную компенсацию морального вреда выплатят после вступления решения суда в законную силу.