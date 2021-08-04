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Общество4 августа 2021 7:35

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 августа: 200 заболели, 6 скончались, 197 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 августа.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 августа.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 200 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 46 874 человек. Общее число умерших - 999 за минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 197 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 43 955 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1920 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 554 человек.

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