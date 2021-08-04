Бригада экскаваторщиков разреза «Березовский» компании АО «Стройсервис» установила мировой рекорд

Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Мировой рекорд установлен на разрезе «Березовский» компании АО «Стойсервис»! Его авторами стала бригада машинистов экскаватора под руководством Эдуарда Стародубова. Они всего за месяц отгрузили на транспорт 1 миллион 377 тысяч кубометров горной массы на транспорт. Работы проводились на экскаваторе P&H-2300 №2386 с ковшом объемом 25 кубометров и показатель стал рекордным именно для этой модели техники

Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

После маркшейдерских замеров новый мировой рекорд зафиксирован и подтвержден российским подразделением производителя оборудования - компанией «Джой глобал» Komatsu. В горном дивизионе Komatsu отметили высокий уровень профессионализма бригады машинистов и планирования производства на предприятии.

Именно высокий профессионализм, атмосфера дружбы и сплоченности внутри бригады помогла и помогла машинистам установить рекорд. Конечно, свой трудовой подвиг экскаваторщики совершили не в одиночку. Работу бригады обеспечивали экипажи тяжелых бульдозеров и технологических самосвалов, грузоподъемностью 220 тонн. За месяц они сделали более 11 тысяч рейсов, перемещая породу из забоя в отвал на расстояние 2,5 километра.

Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

За мировое достижение компания АО «Стройсервис» выплатит машинистам экскаваторной бригады особую премию, равную установленному рекорду - 1 миллион 377 тысяч рублей, которая будет поделена на всех девятерых участников рекорда. Их бригадир Эдуард Стародубов, который на разрезе «Березовский» работает уже 15 лет с самого момента его основания, получит и серебряный знак «Герой компании».

Любопытно, что бригада Эдуарда Стародубова побила мировой рекорд, установленный на собственном предприятии на таком же экскаваторе в 2018 году - 1 миллион 268 тысяч кубометров вскрыши.

Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

За последние три года горняки угледобывающих предприятий АО «Стройсервис» установили восемь мировых рекордов на экскаваторах и буровых установках различных типов.