Tele2 в Кузбассе улучшит свою работу

Фото: Tele2.

Новый генеральный директор Tele2 Андрей Патока и директор макрорегиона «Сибирь» Дмитрий Кромский поделились с журналистами планами по развитию сети мобильного оператора в Сибири.

Так, частью программы по развитию сети в Сибирском федеральном округе стала установка новых базовых станций, которые позволят увеличить покрытие сетью 4G (той самой, которая дает нам возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом - прим.ред.). До конца года планируется появление порядка 500 новых вышек. В том числе - и в Кемеровской области, где Tele2 является лидером рынка как по количеству абонентов, так и по объему передачи данных.

Только за последний год объем трафика в Кузбассе вырос более, чем в 1,5 раза относительно показателей предыдущего года. Так как нагрузка на сеть увеличилась, а качество связи должно оставаться на высоком уровне, мобильный оператор утвердил программу по строительству новых базовых станций в близлежащих к столице Кузбасса районах, где покрытие было недостаточным. Также качество связи будет улучшено в тех местах, где нагрузка на сеть высока.

Из 500 вышек, строительство которых запланировано в Сибири до конца года, немалая часть приходится именно на Кузбасс. Правда, точное количество базовых станций, которое будет запущено в этом году именно в нашем регионе, в компании не назвали.

«Мы действуем гибко: если видим, что где-то трафик растет быстрее, перенаправляем инвестиции туда», - отметил директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский.

Фото: Tele2.

Генеральный директор мобильного оператора Андрей Патока призвал абонентов при обнаружении каких-либо проблем со связью не стесняться и писать о них или в личном кабинете, или в любой из социальных сетей, где присутствует компания. Чем точнее будет указано место, где возникли трудности со связью, тем оперативнее компания сможет решить эту задачу.

- Когда человек присылает нам геометку «Вот здесь у меня вчера был прием, а сегодня пропал», это значительно ускоряет процесс, мы можем сразу же приступать к реализации технического проекта, - сказал генеральный директор.

Андрей Патока также подчеркнул, что к Кузбассу у компании очень пристальное внимание. Но и в целом по стране команда Tele2 делает многое для того, чтобы связь, без которой ни один человек себя сегодня уже не представляет, была хорошей по качеству, доступной по цене и удобной в использовании.

- Я вижу миссию компании именно в этом, - резюмировал Андрей Патока.